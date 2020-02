Cet homme brûle vifs sa femme et ses 3 enfants

Un ancien rugbyman australien est accusé d’avoir volontairement mis le feu à la voiture dans laquelle se trouvaient sa femme et leurs trois enfants. Il a lui aussi été découvert mort, probablement après s’être blessé lui-même.

«C’est un monstre, un être humain répugnant», a déclaré la belle-sœur de Hannah Baxter mercredi, auprès du «Brisbane Times». Quelques heures plus tôt, mercredi matin, cette dernière est morte brûlée vive dans sa voiture, aux côtés de ses trois enfants Laianah, Aaliyah et Trey, âgés de trois à six ans. D’après un témoin cité par «The Australian», elle a réussi à prévenir les secours en quittant son véhicule, hurlant : «Il m’a aspergée d’essence !»

Rowan Baxter, le mari et père des victimes, est le suspect. Cet ancien joueur de rugby australien, qui a notamment évolué dans le championnat néo-zélandais, a lui aussi été retrouvé mort. Il aurait succombé après s’être lui-même blessé avec un couteau. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme de 42 ans a délibérément mis le feu à la voiture où se trouvait sa famille.

Le «Courier Mail» indique que le couple, qui était toujours marié, était séparé depuis plusieurs mois et au cœur d’une bataille pour la garde des enfants. La police aurait même déjà été appelée par le passé pour des faits de violence. Rowan et Hannah Baxter possédaient ensemble une entreprise de fitness basée à Brisbane, Integr8, qu’ils venaient de fermer.

« Ses enfants étaient tout pour elle »

«Tous ceux qui connaissaient Hannah, ou même qui ont eu l’occasion de ne la rencontrer qu’une fois, savent à quel point elle était merveilleuse, ses enfants étaient tout pour elle. Elle ne voulait que leur bonheur. Et ses enfants étaient comme elle. Des enfants heureux qui avaient une place énorme dans mon cœur», a déclaré la belle-sœur de la mère de famille. «Les vies de ma magnifique belle-sœur et mes nièces et neveux ont été volées par cet être humain répugnant qu’ils appelaient papa», a-t-elle ajouté.

Selon le «New Zealand Herald», Rowan Baxter avait partagé en mai dernier sur Facebook des statistiques à propos du taux de suicide chez les hommes. «84 hommes par semaine se suicident. 75% des suicides touchent les hommes. 25% des hommes vivent avec une maladie mentale. Les hommes ne demandent pas d’aide. Parlez, parler sauve des vies». Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a réagi à cette tragique histoire sur Twitter. «Mon cœur va aux familles et à la communauté de Camp Hill durant ce moment tragique», a-t-il écrit avant de partager un numéro de téléphone pour quiconque aurait besoin d’une aide après ce drame. Une campagne de dons a été ouverte sur Facebook afin d’aider à payer les funérailles de Hannah et ses trois enfants.