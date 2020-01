Une professeure américaine a plaidé coupable d’abus sexuelle après avoir eu des rapports avec six de ses élèves.

Son procès s’apprêtait à débuter, mais Nicole Dufault a préféré passer un accord avec la justice américaine. Cette professeure employée dans un lycée du New Jersey a été arrêtée en septembre 2014 pour avoir eu des relations sexuelles avec des adolescents âgés de 14 et 15 ans. L’enquête avait révélé qu’entre 2013 et 2014, elle a eu plusieurs rapports inappropriés avec les jeunes garçons. Elle avait même été vue sur une vidéo en plein acte avec l’une de ses victimes, pendant qu’un autre garçon se trouvait à côté, rapporte le « New York Post ».

Les poursuites déposées contre la professeure en 2017 et 2018 réclamaient « des dommages-intérêts pour les actions de Nicole Dufault» et affirmaient que l’accusée avait contraint les élèves à pratiquer du sexe oral et leur avait mis la pression grâce à son autorité en tant qu’enseignante. Les plaintes faisaient également état d’une détresse émotionnelle et des blessures psychologiques des victimes.

Nicole Dufault leur parlait régulièrement de sexe mais collait également son corps à eux tout en leur touchant les parties intimes, devant d’autres élèves. Elle connaîtra sa peine le 8 juin prochain. Dans son accord passé avec la justice, elle doit déjà s’inscrire en tant que délinquante sexuelle et n’a évidemment plus le droit d’exercer.