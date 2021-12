Charte non-violence : Toutes les coalitions ont signé sauf Yewwi et…

Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal et la plateforme Jammi Rewmi ont rencontré, ce mardi 14 décembre 2021 à l’hôtel Radisson, les coalitions politiques pour discuter des mécanismes de prévention et de mise en œuvre d’une dynamique de paix et de non violence en prélude aux élections locales sur la charte de non-violence.

En effet, sous la présence des coalitions comme Wallu, Gueum sa Bopp, Benno Bokk Yakar, Jammi Goxx yi, Bunt bi, le mouvement Frapp, des organisations syndicales et patronales notamment la CNTS et le CNP, un comité restreint d’écriture de la charte a été mis en place. Ce, en vue de préparer la signature et l’affinement des mécanismes de suivi pour le respect des engagements souscrits par les différentes parties afin de les soumettre aux autorités religieuses du pays.

La charte de non-violence est née de consultations inclusives sous l’égide des autorités religieuses, de différentes coalitions politique et social. Elle a été signée par toutes les coalitions sauf Yewwi Askan Wi.