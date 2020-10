Des remerciements viennent de tous bords: chefs religieux, talibés mourides et même les musulmans des autres confréries par votre engagement, votre sens d’innover et votre dynamisme dans la cellule de Communication du Grand Magal de TOUBA. Vous avez rendus visibles tous les coins susceptibles inconnus. Des direct Télévisés ,des débats sur le CHEIKH et des colloques internationales par Vidéo conférence avec des éminents professeurs des pays du Sahel, du Maghreb et de l’Europe pour parler des bienfaits de Cheikhoul Khadim sur terre.

CHEIKH Abdoulahat , vous avez relevé la dimension de la communication du Grand Magal de TOUBA et les mourides s’en réjouissent. Et l’histoire retiendra que vous faites partis des témoins de la remise des titres fonciers (ancien stade de Mbacke et keur Goumack de Diourbel ) par son excellence Monsieur Macky Sall Président de la République du Sénégal. Vous avez montré son bilan à Touba généralement appréciable.

Mbacke Balla notre souhait c ‘est de prier longue vie à vous et ta famille.

Dieureudieuf Serigne Touba

Bathie Sogue