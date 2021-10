CHEIKH BAKHOUM DÉFIE OUVERTEMENT L’AUTORITÉ DU PRÉSIDENT MACKY SALL ET CRÉE UN GROUPE DE SÉPARATISTES.

Les leaders de BBY GRAND YOFF informent n’être mêlés ni de près, ni de loin à la conférence de presse organisée par CHEIKH BAKHOUM de l’APR. Sans en être informés, les leaders de BBY GRAND YOFF ont appris au cours de leur réunion tenue hier jeudi à Grand Yoff, que M. CHEIKH BAKHOUM a déclaré que « tous les leaders de BBY se sont engagés derrière lui et vont faire des consultations citoyennes… ».

Cette déclaration est mensongère!

Car au même moment, les leaders de BBY GRAND YOFF étaient en réunion( à laquelle CHEIKH BAKHOUM était convoqué et avait confirmé sa présence) au SNEIPS de Grand Yoff.

Les militants et responsables de l’APR et de BBY GRAND YOFF, se démarquent totalement de tout propos et de toute démarche, aux antipodes de la ligne du parti et de la coalition BBY, clairement exprimée à maintes reprises par le Président de la coalition BBY. Les leaders de BBY,soucieux de la stabilité politique et partisans du dialogue sont à l’écoute du PR MACKY SALL.

Des rencontres ont été organisées depuis des semaines avec toutes les forces vives de Grand Yoff afin de trouver un consensus à la candidature et de proposer une liste unique et représentative de toutes les entités de Grand Yoff.

Les leaders de BBY GRAND YOFF rappellent à l’opinion, que le camarade CHEIKH BAKHOUM , coutumier des faits précités, ne peut engager dans ses manipulations politiciennes et médiatiques les leaders de BBY.

Le camarade CHEIKH BAKHOUM n’a jamais été et n’est pas le Coordinateur de BBY Grand Yoff.

CHEIKH BAKHOUM remet en cause l’autorité du président de la coalition BBY, Son Excellence M. MACKY SALL, à qui nous avons donné le privilège de faire des arbitrages au moment opportun.

Nous sommes avec le président de la République mais nous n’accepterons aucune échappée solitaire.

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM

MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES LEADERS DE BBY GRAND YOFF