Cheikh Kanté : « Je suis pour un second mandat de Macky Sall »

Cheikh Kanté est revenu aux affaires dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba. Le ministre en charge du suivi du PSE et responsable politique de l’APR à Fatick est revenu sur la question troisième mandat. Selon lui, le « Président Macky Sall a droit à un second mandat de 5 ans suivant les dispositions de l’article 27 de la constitution. »

« Durant le référendum de 2016, le Président de la République avait presque épuisé son septennat, donc la période visée ne pouvait être le premier septennat. Et ce, d’autant plus qu’il n’est fait mention nulle part du caractère rétroactif de cette disposition constitutionnelle. La question que vous me posez est une question extrêmement sérieuse. Il s’agit de notre constitution élaborée par d’éminents juristes Sénégalais. Il s’agit de l’avenir de notre pays, de nos enfants, et de nos petits-enfants. Par conséquent, nous devons convaincre le président Macky d’accepter de se présenter pour un deuxième mandat de 5 ans, conformément aux dispositions de la constitution, même s’il ne le veut pas et j’ai le sentiment qu’il ne le veut pas pour le moment. Quel est le leader politique qui propose actuellement aux Sénégalais un programme économique et social aussi pertinent et rassurant que le PSE pour les générations actuelles et futures », s’interroge Cheikh Kanté dans un entretien avec Dakaractu.

« J’invite les Sénégalaises et le Sénégalais qui croient au Président Macky Sall et qui sont persuadés de la pertinence de son programme économique et social, à descendre sur le terrain politique et à se prononcer pour qu’on l’amène à briguer un second mandat de cinq ans. J’estime que nous avons d’autant besoin de lui, de son expérience, et de sa pondération qu’à partir de 2023, la production de pétrole et de gaz va démarrer. Notre pays fait l’objet de toutes les convoitises et les bonnes décisions devront être prises. Nous devons miser sur le bon cheval. En résumé, je suis pour un second mandat du Président Macky Sall conformément aux dispositions constitutionnelles. Et je suis persuadé que la majeure partie des Sénégalais partage mon sentiment », rajoute-t-il.