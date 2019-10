Les jeunes de Serigne Modou kara et le conseiller Spécial du CESE, Cheikh Ndiaye unissent leurs forces pour nettoyer le quartier Arafat de Grand Yoff.

Arafat, l’un des plus grands quartiers de Grand Yoff, a reçu un coup de balai ce Samedi 05 Septembre avec la collaboration des jeunes talibés de Serigne Modou Kara MBACKE et le conseiller Spécial de la Présidente du conseil économique social et environnemental, Cheikh NDIAYE et non moins responsable politique Apr de Grand Yoff. Ce Quartier qui vit les affres des inondations et d’un système d’assainissement déficient, est exposé de par des rejets d’eaux qui contaminent l’atmosphère. C’est à cause de cet environnement affecté, que le conseiller Spécial parrain du 18 Safar des jeunes, a préconisé ce coup de balai citoyen pour améliorer le cadre en prélude de la cérémonie du dimanche 06 Septembre. La pluie qui a été au rendez-vous de façon modeste, a facilité le travail. Les jeunes talibés de Serigne Modou Kara, ont magnifié le rôle que joue le Président de l’Asc Arafat et conseiller spécial d’Aminata Toure pour la communauté, en particulier pour les jeunes et femmes. Les jeunes ont prié pour lui et ont pris l’engagement de toujours le soutenir dans ses activités.