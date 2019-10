Cheikh Seck : « le seul fautif dans l’affaire des 94 milliards est Ousmane Sonko qui a voulu recouvrer 11 milliards à travers des intermédiations »

Invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, Cheikh Seck a déclaré que « Mamour Diallo n’a pas signé de chèque d’acquiescement, ni siégé dans la commission ».

Et selon le député socialiste, « l’argent dont parle Ousmane Sonko n’a jamais été décaissé. S’il dit avoir les preuves que 46 milliards ont été décaissés, il n’a qu’à les fournir ».

Cheikh Seck rajoute qu’« il ne donnera jamais ces preuves car nous avons circulariser toutes les banques dans le cadre de notre enquête et il n’y a jamais eu de décaissement de cet argent dans une banque ».

Selon le socialiste, « seuls un peu moins de 3 milliards ont été décaissés et payés à la Sofico qui en avait dépensé beaucoup plus » avant d’affirmer que « le seul responsable dans cette affaire des 94 milliards, c’est Ousmane Sonko qui a voulu jouer les intermédiaires à travers ses sociétés Mercalex et Atlas, pour recouvrer 12% du montant, c’est-à-dire, 11 milliards FCFA. »

Pour le parlementaire, « il faut mettre un garrot aux dérives de Sonko qui accuse qui il veut et dit ce qu’il veut, sans jamais être inquiété ».