Cheikh Tidiane Gadio dévoile le plan secret des jihadistes…

L’ancien ministre des Affaire étrangère sous Wade (2000 à 2010), est persuadé que les groupes jihadistes sont en train d’élaborer un plan secret pour faire de l’Afrique l’épicentre du terrorisme.

« On est en train de faire traiter à l’Afrique des problèmes qui sont venus d’ailleurs. Et nous, nous attirons l’attention des Africains que les internationales terroristes sont prêtes à transformer l’Afrique en épicentre du terrorisme mondial », a, en effet, déclaré l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise, samedi, lors d’une conférence, en marge la 27e édition de la Journée internationale de l’écrivain africain.

« Aujourd’hui, on sait que les terroristes du Sahel veulent un accès à la façade maritime. Et ils pensent que le meilleur verrou qu’ils doivent faire sauter pour accéder au Bénin c’est le Burkina Faso. Et s’ils accèdent au Bénin, au Togo, ils ont déjà attaqué la Côte-D’ivoire, ils attaquent la 1ère puissance économique ouest-africaine qui est le Nigéria. Ensuite, ils attaquent la République Démocratique du Congo. L’Afrique, l’eau, les terres et les forets intéressent beaucoup les terroristes. Ce sont des entrepreneurs de l’économie criminelle qui sont bien organisés », a ajouté le nouveau vice-président de l’Assemblée nationale.

Et de poursuivre, « donc, quand on nous dit que c’est un problème limité au Sahel, c’est ne pas comprendre la gravité de la situation que nous vivons. Ils sont partout dans le continent. Et pour les pays qu’ils n’ont pas attaqués, ils organisent des systèmes à l’interne. Les mutations se déroulent sous nos yeux sans qu’on fasse attention, jusqu’au jour où ils se sentiront trop forts, ou bien jusqu’au jour où ils demanderont que la rébellion et la révolte viennent de l’intérieur et qu’ils viennent simplement en Afrique ».