Cheikh Tidiane Sy n’est plus le président du Cadre Unitaire de l’Islam

Le fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, Serigne Cheikh Tidiane Sy s’est retiré de la présidence du Cadre Unitaire de l’Islam Au Sénégal (CUDIS). A travers un communiqué, le bureau exécutif explique que ce dernier a souhaité être « mise en disponibilité ». Ainsi, « le Bureau Exécutif a décidé de confier l’intérim à S. Abdoul Aziz Mbacké Majalis, jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra prochainement ».

Le CUDIS a salué les efforts de celui qui a dirigé l’organisation depuis 2016 « à la demande générale des membres et qui a, depuis lors, assuré un leadership exemplaire et irréprochable à la tête de l’organisation ». « Son charisme, sa compétence, son don de soi, ont permis au Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) de renforcer sa présence dans l’espace public et de jouer un rôle essentiel dans la pacification du pays, sa cohésion sociale et la sauvegarde des bases de son vivre-ensemble », lit-on dans le communiqué.

Le Bureau exécutif a notamment rappelé le rôle joué par Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin à l’occasion des évènements de mars 2021. « Prenant ses responsabilités devant les risques de basculement de notre pays (en mars 2021 et bien après), s’adossant solidement à son héritage familial de régulateur, Serigne Cheikh a mené de main de maître une médiation salutaire sous l’autorité des Khalifes généraux. Après avoir rencontré les plus hautes autorités politiques de l’Etat (dont le Président de la République) et les acteurs clés de l’opposition (dont Ousmane Sonko et l’actuel Président de la République, Bassirou Diomaye Faye), il a ainsi contribué de façon décisive et discrète (comme le veut l’usage diplomatique dans ce genre de circonstances) à pacifier l’espace public. » Un engagement qui a permis au CUDIS de devenir « une organisation crédible, écoutée et entendue sur la scène nationale et internationale ».

Ces efforts étaient surtout dirigés vers la veille et la prévention de la violence afin que « le Sénégal ne perde pas l’exceptionnalité de son célèbre vivre-ensemble qui s’est encore manifestée lors des dernières élections présidentielles ». Pour les membres du bureau exécutif de l’organisation, Serigne Cheikh Tidiane Sy « restera dans l’histoire de notre pays comme un acteur inoubliable dans le dénouement de cette crise politico-judiciaire majeure ». Pour autant, Serigne Cheikh Tidiane Sy ne quitte pas totalement l’organisation puisqu’il demeure vice-président.