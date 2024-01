Cinq commandos disparus : Macky Sall rend hommage aux « héros »

Le président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, à l’occasion de la cérémonie de baptême du bâtiment de guerre lance missile le Niani, a exprimé la gratitude de la République aux familles de 5 commandos marins disparus en mer le 6 janvier dernier. Une gratitude de la République pour un si grand sacrifice qui ne sera pas vain car pour le président de la République, « le Sénégal ne baissera jamais pavillon face au trafic illicite ». Ces cinq commandos appartenant à la marine sénégalaise ont été portés disparus suite à une intervention anti-trafic de stupéfiants, menée vendredi 05 janvier dernier au Large de Dakar.

« J’ai une pensée toute particulière pour les cinq commandos marins qui, dans l’exercice de leur devoir, sont portés disparus en mer depuis deux semaines. Leur disparition au cours d’une mission d’interception d’un navire impliqué dans le trafic international de stupéfiants, rappelle l’exigence de rigueur du métier du marin et le risque inhérent au métier des armes, mais aussi la noblesse de l’engagement militaire fait de don de soi, de sacrifice suprême. Ces héros ont incarné jusqu’au bout les valeurs cardinales professées par les devises des Armées « On nous tue, on ne nous déshonore pas », et de la Marine nationale « En mer, pour la patrie » a déclaré le président Macky Sall lors de son discours en marge de l’inauguration du patrouilleur le « NIANI ».