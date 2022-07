Cissé Kane Ndao tire les leçons de la révolution Sri-Lankaise

LEÇONS D’UNE RÉVOLUTION SRI LANKAISE POUR LE SÉNÉGAL…par Cissé Kane Ndao

Quand on promeut des ignares, des incompétents des pilleurs de deniers publics sur des bases souvent ethnopolitciennes et que l’on enrichit des larbins, des courtisans et des rebuts sociaux, on finit par faire des derniers les premiers, et c’est le début d’un chaos auquel on n’échappera pas, car aucun homme d’honneur ne peut accepter que sa dignité soit piétinée par des opportunistes, des vautours organisés en une horde de lobbyistes gloutonnement et ploutocratiquement déterminés à piller méthodiquement l’État, protégés par un prince tordant la main à la justice, sapant les fondements de la nation, par la mise en péril de l’État de droit.

Quand la démocratie est outragée, que l’inéquité règne et que la prise en otage du peuple s’appuie sur un appauvrissement exponentiel qui fait basculer le pays tout entier dans un nivellement par la misère, il n’y a aucune force armée, aucune menace qui puissent retenir la furie d’un peuple qui n’a plus d’autre alternative que donner sa vie pour vivre !

Cette fureur est un tsunami qui ravage tout sur son passage, met fin à la tyrannie despotique du prince quelque soit la formule qui l’enrobait d’un semblant de démocratie, et ne s’éteint que quand le formidable désordre précédant le chaos aura fini de calmer les ardeurs de ce peuple célébrant jusqu’à l’excès sa liberté retrouvée.

C’est ce qu’on appelle une révolution et le Sri Lanka vient de la vivre sous nos yeux.

C’est une éruption aussi rapide que fulgurante dont la première victime, le régime qui s’effondre ne perçoit malheureusement aucun des signes précurseurs.

Au rythme où vont les choses, cependant, Macky Sall ne pourra pas dire qu’il n’a pas été averti !

Les sénégalais veulent du changement.

Il en a les capacités.

Il est temps.

Cissé Kane Ndao