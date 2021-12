Cissé sur la libération des joueurs : « On a des droits et des devoirs »

Le débat sur la libération des internationaux africains s’est invité lors de la conférence de presse de l’entraîneur national, ce vendredi, à Dakar. Disposant dans son effectif de six joueurs (Sadio Mané, Kouyaté, Ismaïla Sarr, Seyni Dieng, Nampalys Mendy et Edouard Mendy) évoulant en Angleterre, Aliou Cissé a donné sa position sur cette affaire qui fait du bruit depuis plusieurs semaines après que certains clubs anglais ont décidé de libérer leurs internationaux africains qu’à compter du 3 janvier, à seulement 6 jours du coup d’envoi de la compétition.

« C’est un débat sans fin. On a toujours été correct avec les clubs, on n’ a jamais eu de problèmes. On a des droits et des devoirs, les droits c’est les dates fifa, le devoir des clubs, c’est de libérer les joueurs. Je ne suis pas d’accord pour qu’il (Sadio Mané) joue le match du 3 janvier. Mais à partir du moment où je vous parle, nous attendons les joueurs à partir du 27 décembre », a déclaré le sélectionneur national.