Clédor Sène reçu par Me Abdoulaye Wade

Les séries d’audience chez le pape du Sopi continuent. Hier, Me Abdoulaye Wade a reçu Clédor Sène, président du mouvement Claire Vision reconnu coupable d’avoir assassiné Me Babacar Sèye, ancien vice président du Conseil Constitutionnel, le 15 mai 1993.

Le secrétaire général national du Pds et son hôte ont parlé essentiellement des questions liées aux mines, ressources naturelles et aux contrats miniers ainsi que de nouvelles investigations menées sur d’énormes scandales dans le domaine au Sénégal.

Pour rappel Abdoulaye Wade et Clédor Sène ont été tous cités dans l’affaire Me Sèye. Arrivé au pouvoir, Me Wade a fait voter une loi amnistiant Clédor et sa bande.