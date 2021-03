Comment savoir si j’ai le coronavirus ?

Suis-je atteint du coronavirus ? Comment savoir ? Il existe un test en ligne (test disponible en fin d’article) qui permet d’évaluer votre probabilité d’être affecté par l’épidémie.

Vous avez de la fièvre ? Vous avez des difficultés à respirer ? Ce test pratique répond à toutes vos questions en se basant sur les recommandations fournies par les autorités sanitaires !

Test du coronavirus en ligne : qu’est-ce que c’est ?

L’objectif du questionnaire et de vous aider à savoir quel comportement adopter si vous suspectez un cas de coronavirus dans votre foyer. Mis à point par Nabla, une start-up experte de la problématique de la médecine personnalisée, ce test repose sur une équipe de scientifiques menée par les médecins Anne-Laure Rousseau et Stanislas Harent.

Alexandre Lebrun, cofondateur de la start-up, explique que la mission première consiste à rassurer les personnes anxieuses en les éclairant sur leur situation personnelle. Le “symptom checker’ ainsi proposé se veut simple pour pouvoir être utilisé de tous. Il respecte scrupuleusement les recommandations du Ministère de la santé, pour une fiabilité irréprochable.

Test du coronavirus en ligne : comment ça marche ?

Concrètement, il vous suffit de renseigner vos symptômes, par exemple toux, fièvre ou difficultés respiratoires, avant de répondre à des question simples, parmi lesquelles “avez-vous voyagé au cours des 14 derniers jours ?” ou encore “avez-vous été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ?”. Le questionnaire ne prend que quelques minutes et exclut toute intervention de l’intelligence artificielle.

La conclusion ne se fait pas attendre : elle se présente sous la forme d’une synthèse (éventuel syndrome de détresse respiratoire aiguë, aucun élément de gravité…) accompagnée de conseils et d’un rappel des gestes barrières à observer, malade ou non.

Le docteur Anne-Laure Rousseau rappelle que lorsque les premiers cas ont été diagnostiqués dans le pays, de nombreuses questions ont afflué : Pourquoi est-ce que je tousse autant ? Comment soulager mes symptômes ?, etc. Ces questions témoignent de faits évidents : atteints ou non du coronavirus, les Français éprouvent des difficultés réelles à accéder aux informations censées les aider et les accompagner dans cette crise sanitaire sans précédent. Paradoxalement, non pas par manque d’informations mais parce que ces informations sont trop nombreuses et éparpillées. Difficile d’y voir clair…

C’est là qu’intervient la start-up Nabla avec son test en ligne (test disponible en fin d’article) qui se conçoit comme le service idéal pour répondre à ses propres interrogations. Les utilisateurs du service peuvent aussi poser leurs questions via SMS à des professionnels de la santé et obtenir une réponse adaptée et rapide, généralement en moins de deux heures.

C’est tout une communauté de médecins généralistes engagés et bénévoles qui œuvre aux côtés de Nabla ! Si vous êtes médecin, vous pouvez vous porter volontaire si vous n’êtes pas en activité dans votre cabinet ou à l’hôpital : il vous suffit de vous inscrire directement sur le site. Ce dernier dispose aussi d’un chat gratuit qui vise à offrir un soutien psychologique via WhatsApp par des psychiatres et psychologues professionnels.

Source Média