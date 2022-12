Comptes bloqués…le groupe D-Média étranglé

Basé en France, le cabinet « Kantar », leader mondial en matière de sondages, a publié ses résultats 2021-2022 des médias en Afrique. Au Sénégal, la télévision « Sen-Tv » du groupe D-Média de Bougane Guéye Dany est en tête c’est-à-dire constitue le petit écran le plus suivi ou le plus regardé. Malheureusement, l’Etat vient de bloquer les comptes bancaires de cette télévision leader dénommée « Sen-Tv » où travaillent des dizaines de journalistes, techniciens et autres pères et mères de famille. Même les comptes bancaires des autres filiales du groupe D-Média (propriétaire de cette télé) comme La Tribune et la Radio Zik-Fm ont été verrouillés à double tour par les services fiscaux avant de remettre définitivement les clés au président Macky Sall.

Le blocage des comptes est l’aboutissement d’un processus déclenché depuis des mois par la police fiscale qui réclame au groupe D-Média une somme de près de 4 milliards CFA. Aux yeux de nombreux observateurs, cette persécution fiscale procède d’un règlement de comptes politiques entre le turbulent leader de Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany et la mouvance présidentielle. Faute de salaires, les pauvres employés du groupe D-Média restent et demeurent des victimes collatérales de ce combat de géants.

A ce rythme, notre ami, le sympathique journaliste Fabrice Nguema ou l’icône de Sen-Tv risque d’aller enfouir sa tête dans les cimetières de Yoff ou de Saint Lazare pour s’auto-enterrer…vivant, ironise Le Témoin. Autrement dit, pire qu’une grève de la faim ! Toujours est-il qu’en cette douloureuse circonstance, « Le Témoin » manifeste toute sa solidarité aux confrères du groupe D-Média. Et sans réserve !