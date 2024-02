Concertations : Le Premier ministre s’est réuni avec les acteurs de l’université

Le Premier ministre s’est réuni ce jeudi avec les acteurs de l’université dans le cadre de concertation sur l’état de l’Enseignement supérieur. Conscient du rôle vital que ces acteurs jouent dans la construction d’une société éclairée et prospère, le chef du gouvernement, sous institution du Président Macky Sall, a décidé de tendre l’oreille et écouter pour une prise en charge efficiente des questions du monde universitaire.

« Nous nous réunissons aujourd’hui dans un esprit de collaboration et de partenariat, conscients des défis mais aussi des opportunités qui se présentent à nous dans le domaine de l’Enseignement supérieur. L’éducation universitaire est le fondement sur lequel repose notre capacité à innover, à rechercher et à progresser en tant que société. Elle est le moteur de la transformation sociale, économique et culturelle de notre pays » a, d’emblée, rappelé le chef du gouvernement qui exprime au passage, sa gratitude envers le président de la République Macky Sall pour son engagement indéfectible envers l’enseignement supérieur. « Son ambition est claire : faire de l’Enseignement supérieur un levier essentiel de développement, un vecteur de création de richesse intellectuelle et économique » rappelle le Premier ministre.

Dans cette perspective, Amadou Bâ a mis en avant certaines réalisations de l’Etat du Sénégal avec des avancées significatives, investissant dans l’infrastructure, le développement des programmes académiques et la formation des enseignants. Il y a également promotion de la recherche scientifique et de l’innovation, reconnaissant leur rôle crucial dans la résolution des défis auxquels la société sénégalaise est confrontée. De même, liste le chef du gouvernement, « la mise en œuvre du PSE a permis de construire de nouvelles universités, de nouveaux instituts supérieurs d’enseignements professionnels et des classes préparatoires aux grandes écoles » a -t-il ajouté sur Dakaractu. Toutefois, reconnaît le Premier ministre, malgré ces investissements réalisés pour améliorer l’accessibilité, la qualité et la pertinence de l’éducation à tous les niveaux, des défis persistants entravent leur chemin vers l’excellence éducative.