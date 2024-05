Connecter le potentiel de la finance islamique au Projet Diomaye-Sonko (3e partie)

Connecter le potentiel de la finance islamique au PROJET DIOMAYE-SONKO. PARTIE 3:

Dans nos deux articles précédents nous avons après avoir définie la finance islamique ; traiter de long en large la portée, la teneur, les contours. Dans cette partie 3, nous abordons l’enveloppé, la pertinence en vue de cueillir les effets et de bénéficier les retombées attendues, en attelant cette

opportunité dans le Management financier dudit Projet. L’opportunité de finance islamique, comme bras financier du PROJET. La finance islamique se chiffre à 700 milliards de dollars sur le marché mondial en 2008, à 1 300 milliards en 2011 et à 1 540 milliards de dollars en 2012. Source https:wiki/Finance_islamique

La finance islamique est un potentiel et un levier important pour palier à la rareté des ressources financières classiques. Cet appui institutionnel passe par le choix des ressources humaines aptes à poser des mesures d’accompagnement appropriées sur les tenants et aboutissements de la finance islamique. La voie est une mesure d’accompagnement au PROJET DIOMAYE SONKO par ricochet au chevet des parties prenantes de cette forme d’intermédiation financière inclusive.

Le premier atout de l’économie islamique, c’est de proposer un nouveau paradigme de politique qui concilie performance économique, éthique des

affaires, responsabilité, sociale et environnementale, dans un contexte où le monde fait face à un impératif de trouver un nouveau paradigme de gestion économique et sociale porteur dans les Etats, mais également de gestion concertée des ressources naturelles de la planète.

Le PROJET DIOMAYE-SONKO a l’obligation de s’imprégner des réalités du financement qui sied. Face à cette problématique financière mondiale d’une grande complexité, il est extrêmement important de prendre en compte et de s’imprégner de la nouvelle donne financière qu’est la finance islamique. Il est question de traduire le contenu des 273 pages du PROJET au bénéfice du peuple, préoccupé au quotidien du mieux être. Des pans entiers sont longtemps maintenus dans la misère et l’exclusion financière. Les 15 chapitres du PROJET doivent être semés et fertilisés dans les terrains d’investissement communautaires. C’est l’attente du peuple pour une sortie de leur situation de désarroi.

Il faut trouver le remède et déployer les voies par un financement sans heurt au profit du Projet. Un pari hors des schémas classiques d’endettement classique. Au contraire s’ajuster avec la nouvelle approche de la finance islamique. L’innovation consiste à poser un schéma d’intermédiation financière épousant la nouvelle donne internationale de la finance islamique. Les statistiques montrent toute l’opportunité de la finance islamique

en Afrique, bien qu’on y compte plus de 400 millions de musulmans. Le PROJET présenté par le Président de la République et son Premier Ministre

trouverait un terrain d’application fécond de la finance islamique. Malgré son encours estimé à plus de 2 800 milliards de dollars, la finance

islamique ne représente qu’un peu plus de 1% de la finance classique.

Autrement dit, son activité reste relativement marginale. Cette forme de finance est essentiellement pratiquée dans les pays du Moyen-Orient qui, avec quelque 2 000 milliards de dollars, représentent près de 70 % de son encours total. En Afrique la présence de la finance islamique reste relativement faible.

Réponse de la finance islamique à la problématique financière du PROJET :

En 2022, grâce au Sukuk, 330 milliards de FCFA ont été mobilisés. Ce qui a permis à l’Etat du Sénégal de financer certains projets publics. Globalement à travers la finance islamique on a pu lever, à ce jour, 630 milliards de F CFA pour l’Eat du Sénégal. Mais malgré ces chiffres importants les spécialistes en la matière que tout le potentiel n’est pas encore exploité. Aujourd’hui il est permis de structurer des SUKUK suivant 14 modèles. Et que jusque là, nous n’avons qu’un seul qui est le SUKIK IJARA. Et nous n’avons pas encore fait de SUKUK corporate. Toute la finance islamique est un potentiel et un levier important pour palier à la rareté des ressources financières classiques. Cet appui institutionnel passe par le choix des ressources humaines aptes à poser des mesures d’accompagnement appropriées sur les tenants et aboutissements de la finance islamique. Il est d’actualité d’identifier, de mobiliser, de canaliser ; d’affecter cette manne financière dans le PROJET DIOMAYE-SONKO. Et à des fins de distribution équitable. Ainsi le PROJET DIOMAYE-SONKO se matérialisera dans des terrains d’investissement communautaires. Il est question de répondre à l’attente de tout un peuple, marginalisé des années durant dans la répartition de la richesse. Selon le brillant Directeur de l’Institut Africaine Islamique Serigne Mouhamadou Lamine Mbacké. Organisateur de la 9e édition du Forum International sur la Finance Islamique de l’Ouest, un événement incontournable réunissant des experts de divers horizons. «L’exploitation du potentiel de la finance islamique est une niche importante de 4000 milliards de dollars qui peut participer à résorber le gap infrastructurel». Et d’ajouter que «la mobilisation des ressources conséquentes à l’aune du pétrole et du gaz et des politiques de souveraineté est nécessaire». La finance islamique pourrait y jouer un rôle important suite aux questions et réponses auxquelles s’adresse le PROJET Diomaye-Sonko. Certes à cette fin, il est impératif de revaloriser les compétences sénégalaises inscrites à la promotion de la finance islamique. Mieux les insérer dans ce défi d’intermédiation financière de style particulier et combien porteur d’opportunités pour le Sénégal.

Serigne Saliou Fall,

Expert en finance-Ancien fondé de pouvoir principal de banque islamique Daar al Maal Genève/Sénégal. Diplomé en Investing and Money Management. Consultant international accrédité pour le Management du Projet Mondial : «Promotion Digitale de la Finance Islamique».

Membre de la Coalition des leaders Diomaye Président.

Touba Mbacké le 21 Mai 2024.