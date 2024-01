Conseil constitutionnel : Boubacar Camara passe le parrainage

Le conseil Constitutionnel a contrôlé le fichier de parrainages du candidat Boubacar Camara. Mor Ndiaye, son mandataire est sorti ragaillardi. Car selon lui, le parrainage de leur candidat a été validé

« Aujourd’hui, le candidat Boubacar Camara, sorti premier lors du tirage au sort hier, sa candidature a été validée à la suite de l’évaluation du nombre de parrains qui a été déposé, le maximum de 58 975. Et parmi ceux-ci, il y a 6069 qui ont été invalidés et introuvables dans le fichier électoral. Ce qui est bizarre, parce qu’on ne peut pas comprendre qu’une carte d’identité nationale dûment délivrée à son propriétaire, qui a pris le soin de nous parrainer, qu’on ne retrouve pas dans le fichier. (…) Nous avons noté une transparence et une rigueur au niveau du contrôle. On ne demande que cela. On a déposé le nombre de parrains sous clé, sous scellée. Ça a été ouvert devant nous et ça a été contrôlé dans le logiciel devant nous. Ça dure à peu près entre 30 à 45 minutes », a-t-il déclaré.