Construction grande mosquée de Sindian : Macky Sall offre encore 10 millions 

Après avoir donné, dans un premier temps une contribution de quinze (15) millions de nos francs et soixante (60) tonne de ciment pour soutenir les populations du Fogny qui ont engagé la construction de la grande mosquée de Sindian depuis plusieurs années sans réussir à finir le chantier, le Président de la République a, encore, envoyé une enveloppe financière de dix (10) millions de FCFA pour la poursuite des travaux qui avançaient timidement.

Cette contribution a été remise au comité dédié par le Directeur Général de l’agence de régulation des marchés (ARM) par ailleurs Maire de la commune de Sindian. Ansoumana Sané qui se réjoui d’avoir accompli cette mission au nom du Chef de l’Etat a souligné que ces gestes du Président Macky Sall en direction de la mosquée du Fogny s’inscrivent dans son programme de modernisation des cités religieuses non sans indiquer que ce ne sera pas le dernier acte du Président Sall qui, a-t-il révélé, accorde une attention particulière à cette contrée du département de Bignona.

Et en plus du Chef de l’Etat, Ansoumana Sané a informé que d’autres membres du gouvernement ont apporté leur contribution pour les travaux réalisés jusque-là mais d’autres actions provenant de ces personnalités de l’Etat sont attendus pour aider le comité à réaliser ses ambitions autour de cette mosquée. En effet, des aménagements sont prévus pour rendre les locaux attractifs mais la mosquée est juste une composante d’un paquet de services prévus dans ce projet. Il s’agit, entre autres, de la construction de salle d’étude du coran, de la résidence des hôtes, de la morgue, de la clôture et du pavage de la cour. Le Maire de Sindian appelle tous à se joindre au Président Macky Sall et aux efforts de la municipalité pour que la mosquée du Fogny soit livrée dans les meilleurs délais

Les imams du Fogny ont fait un récital du saint coran pour prier pour le chef de l’Etat et pour le DG Ansoumana Sané pour le plaidoyer qui porte en faveur des populations du Fogny et du département de Bignona

L.Badiane pour Xibaaru