Contrat Senelec-Akilee : Seydou Guèye parle d’un schéma classique qu’il faut tirer au clair

Seydou Guèye s’est prononcé sur le contrat à polémique entre la Senelec et Akilee. Le ministre conseiller estime que c’est un dossier complexe qu’il faut tirer au clair.

« Je ne suis pas au fait de ce dossier, donc c’est avec humilité que je reconnais sa complexité au regard de ce que j’en sais par la presse. Des thèses s’affrontent, des points de vue divergent, des soutiens s’expriment de part et d’autre en faveur de l’un ou l’autre des intérêts en cause. C’est le schéma classique de situation qu’il faut tirer au clair. Nous devons être édifiés sur la transparence des procédures, le bon respect des prescriptions contractuelles, la valeur ajoutée des innovations, les risques que cette affaire peut faire courir à la Senelec, qui sont autant de questions agitées par les différents dépositaires d’enjeux. A mon sens, il y a des instances habilitées à trancher les différends en matière de contrat ou de partenariat et des autorités légitimes à agir dans le respect des droits des parties et de la sécurité des engagements. Vous comprenez que c’est un dossier complexe qu’on ne peut pas démêler par presse interposée ou invectives » pense-t-il dans un entretien accordé à Dakar Matin.