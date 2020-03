Contre la pandémie à Coronavirus : L’ANPECTP applaudit les mesures présidentielles et…

Les mesures prises par le président Macky Sall, qui a ordonné de la suspension des cours et enseignements dans les écoles et universités du Sénégal, n’épargneront pas les Cases des Tout-petits, la plus petite couche du secteur éducatif sénégalais réunissant les plus vulnérables.

Invite au respect scrupuleux des mesures édictées

« Pour faire écho à cette mesure » qui ordonne que soient fermé tout lieu qui fait office d’enseignement pédagogique, l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits (ANPECTP) invite tous les personnels des structures de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE), les familles et les communautés, au respect scrupuleux de cette décision « hautement bénéfique pour les enfants qui, du reste, sont très vulnérables ».

Assurer la protection enfants à la maison

« En effet, pour faire face à cette épidémie qui n’épargne personne, il faut davantage renforcer à tous les niveaux (espaces scolaire, familial et communautaire) la prévention et faire preuve de vigilance afin de se protéger de tout risque de contamination du COVID-19 », a invité la Directrice de la Case des Tout-petits qui demande aux familles, cadre naturel privilégié de vie et d’épanouissement des enfants, d’assurer la protection de ces derniers dans le respect strict des mesures d’hygiène et de propreté sans lesquelles ils sont exposés à cette menace qui plane sur tout le monde.

Renfoncer des séances de lecture et des jeux éducatifs et pédagogiques à la maison

Sous ce rapport, une stratégie nationale de lutte contre le COVID-19 est définie par le Gouvernement du Sénégal et largement partagée par les responsables du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et les experts du domaine médical. Pour sa part, Thérèse Faye annonce qu’elle veillera « à la bonne exécution de ces mesures au niveau de toutes les structures de prise en charge de la petite enfance, au sein des familles et des communautés, pour une meilleure protection des enfants », avant de faire savoir que ces jours de pause seront mis « à profit pour consolider les apprentissages en lecture et encourager les jeux de société, en évitant ainsi de laisser longtemps les enfants devant les écrans de télévision, de Smartphone ou autre ».

Les Sénégalais invités à la solidarité active et manifeste

« Nous lançons un appel à nos compatriotes à faire preuve de solidarité et de responsabilité pour accompagner les autorités compétentes qui travaillent sans relâche pour protéger les populations contre cette réelle menace planétaire », a-t-elle terminé dans un texte parvenu à la rédaction.