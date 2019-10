Contribution à l’Histoire générale du Sénégal – La communauté Balante lance les travaux de rédaction en novembre à Ziguinchor

Le Comité de Pilotage pour la contribution des Balantes à l’Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours (Hgs), procédera, du 2 au 5 novembre prochain, à Ziguinchor, au lancement des travaux de rédaction du document.

L’information a été donnée, ce dimanche 20 octobre, lors du premier Séminaire de Collecte documentaire et de sensibilisation du Comité de Pilotage, tenu à Dakar. En présence de nombreux délégués des différentes communautés Balantes.

L’agenda des manifestations de Ziguinchor, prévoit, le samedi 2 novembre, la cérémonie officielle, suivie d’une animation culturelle et d’un concert de mobilisation de fonds, animé par le groupe mythique Balante Njama Niaaba. Les trois jours restants, c’est-à-dire les 3, 4 et 5 novembre, seront consacrés aux ateliers de rédaction. Mais il s’agit de « travaux de lancement », précise le Comité de pilotage, puisque d’autres ateliers suivront et mettront la touche finale au document.

Ce séminaire qui a duré huit heures d’horloge, a été précédé de la réunion préparatoire de Comité de Pilotage, la veille, Samedi 19 octobre.

Les participants au séminaire de Dakar, ont eu droit au compte-rendu de la grande Assemblée générale du Balantacounda, tenue le13 octobre 2019 à Birkama. Ils ont ensuite échangé sur la planification des travaux de rédaction, enrichi la grille thématique de ce que seront les différentes articulations du document. Les participants ont aussi entériné la proposition du Comité de pilotage de procéder, à Ziguinchor, en novembre prochain, à la cérémonie de lancement des travaux de rédaction de la contribution des Balantes à l’Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Enfin, les perspectives de mobilisation financière et de contenus documentaires ont alimenté les discussions. Quelques écrits sur les Balantes ont déjà été collectés et la synthèse des cinq volumes de l’Histoire générale du Sénégal, en cours.

Rappelons que le Mardi 24 Septembre 2019, le Comité d’Initiative représentant l’ensemble des communautés Balantes du Sénégal et de la Diaspora, a été reçu, à sa demande, par le Professeur Iba Der Thiam, Coordinateur Général du Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours.

Les Balantes du Sénégal et de la Diaspora ont sollicité auprès du Coordinateur Général, l’autorisation de proposer au Comité de pilotage la rédaction de l’histoire de son peuple, comme le précise le communiqué conjoint sanctionnant la rencontre. Le Professeur Iba Der Thiam avait accédé à la demande de cette communauté et a fortement salué l’initiative et la démarche participative. Il a exprimé toute sa disponibilité et celle du Comité de Pilotage pour tout accompagnement nécessaire.

Bacary Domingo MANE

Mondeafrik.com