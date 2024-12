Convocations : Seydi Gassama dénonce les motifs vagues

Le directeur exécutif d’Amnesty International Section Sénégal, Seydi Gassama, a critiqué la pratique des convocations de la police et de la gendarmerie au Sénégal, qu’il juge opaques et préjudiciables aux droits des citoyens.

Selon lui, l’expression vague « pour affaire vous concernant », fréquemment utilisée dans ces convocations, prive les citoyens de leur droit à une défense adéquate en ne précisant ni l’objet de l’enquête ni l’identité du plaignant, selon Senego. « La police et la gendarmerie devraient indiquer clairement dans les convocations l’objet de l’enquête et l’identité du plaignant pour permettre aux mis en cause de mieux préparer leur défense. La simple mention « pour affaire vous concernant » ne devrait plus suffire », a déclaré Seydi Gassama.