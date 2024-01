Coopération franco-sénégalaise : Une mission de la Fonction publique française au MFTSP

Dans le cadre du renforcement de la coopération franco-sénégalaise en matière d’Administration et de Fonction publique, une mission française composée de la Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP-France), l’Institut national du Service public (INSP, ex ENA France) et la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), s’effectue à Dakar du 22 au 26 janvier 2024.

Au nom du Ministre, Monsieur Gallo BA, la délégation a été reçue dans les locaux du Ministère par le Secrétaire général, Madame Thioro Mbaye SALL. Par la suite la délégation a eu une séance de travail avec le Directeur général de la Fonction publique, Monsieur Amadou Matar CISSE et ses équipes.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn