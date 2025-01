Coopération : La gendarmerie au cœur de la planification avec la Mauritanie

La Gendarmerie nationale a participé à la réunion de planification des activités conjointes entre les Forces de Défense et de Sécurité de la République Islamique de Mauritanie et celles du Sénégal (édition 2025) qui s’est tenue dans la période du lundi 06 au mercredi 08 janvier 2025 à Saint-Louis.

Celle-ci s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la défense et la sécurité. Ce fut l’occasion pour les autorités militaires d’identifier les activités conjointes à mener pour 2025, de définir les rôles, les responsabilités, les modalités et les délais d’exécution pour chaque activité.

Voici les images :



Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn