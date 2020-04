Coronavirus : Babacar Fall dénonce la magouille sur l’aide alimentaire

Selon l’animateur de Rfm matin, sur l’attribution du marché de transport de l’aide alimentaire à Diop SY, il déclare que « si son collègue, Ousmane SONKO, était transporteur, par hasard, il n’aurait jamais gagné un si fructueux marché… ».

Sur les deux sociétés qui ont gagné le marché d’achat de vivres destinés à l’aide alimentaire, Avanti SUARL et Afri and Co, il déclare que « ces deux sociétés se trouvent aux mêmes adresses, sur l’avenue Lamine GUÈYE; tout porterait donc à croire qu’elles appartiennent à la même personne; c’est à dire à l’homme d’affaires Rayan HACHEM ». Babacar FALL de rajouter que « Afri and Co ne se trouve même pas sur le registre du bureau d’appui à la création d’entreprise, APIX… ».

Après l’affaire du transporteur des vivres, voilà une autre affaire au parfum de scandale autour de l’aide alimentaire d’urgence de Macky Sall.