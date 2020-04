Coronavirus : Facebook étend son Centre d’information à 24 pays de plus en Afrique

Facebook étend son Centre d’information sur le coronavirus à 24 pays supplémentaires en Afrique sub-saharienne dans le cadre de ses efforts continus pour donner au plus grand nombre l’accès en temps réel à des informations précises provenant d’autorités sanitaires de confiance.

Le Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19), déjà en place depuis le mois d’avril dans 19 pays africains, figure en haut du fil d’actualité et constitue un espace central où chacun peut se tenir informé sur le coronavirus. Il comprend des mises à jour en temps réel provenant de sources officielles nationales, mais aussi d’organisations régionales et internationales telle que le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies et l’Organisation mondiale de la santé. Il propose également des ressources utiles – articles, vidéos et messages – et des conseils sur la distanciation sociale et la prévention de la propagation de COVID-19.

Les utilisateurs de Facebook peuvent s’abonner au Centre pour recevoir des notifications sur leur fil d’actualité.

Kojo Boakye, Directeur des affaires publiques de Facebook pour l’Afrique sub-saharienne a déclaré: “Facebook soutient le travail de la communauté de la santé publique dans le monde entier pour tenir toutes les communautés informées pendant la pandémie de coronavirus. Nous sommes heureux de fournir à presque chaque pays d’Afrique subsaharienne son propre centre d’information afin que les gens de tout le continent aient un endroit central pour trouver des informations faisant autorité sur COVID-19.”

Les nouveaux pays où Facebook lance le Centre d’information sur les coronavirus sont :

Botswana

Burundi

République centrafricaine

Comores

Congo

Djibouti

Guinée équatoriale

Érythrée

Eswatini

Gambie

Guinée-Bissau

Lesotho

Madagascar

Malawi

Mozambique

Namibie

Rwanda

Sao Tomé et Principe

Sierra Leone

Sud-Soudan

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

Le Centre d’information sur le coronavirus est déjà en place dans les pays d’Afrique sub-saharienne suivants :