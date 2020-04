Coronavirus…Kanye West donne 300.000 repas et sa femme 1 million de dollars

Kanye West s’associe à Chick-Fil-A pour fournir des repas 300K aux personnes vulnérables pendant la pandémie… après que sa femme Kim Kardashian donne 1 M$

Kanye West s’est associé à Chick-Fil-A pour fournir 300 000 repas aux personnes vulnérables pendant la pandémie de coronavirus.

Le rappeur de 42 ans et la franchise de restauration rapide ont uni leurs forces avec le Los Angeles’ Dream Centre, une organisation chrétienne à but non lucratif, pour fournir environ 11.000 repas par jour à ceux qui en ont besoin à Los Angeles.

«Chaque matin, je me réveille et je me tiens dans le stationnement avec notre personnel dévoué, je suis époustouflé ce jour après jour, semaine après semaine, il ya assez de nourriture pour fournir aux gens qui en ont besoin», Dream Centre fondateur Matthew Barnett a déclaré Fox Nouvelles dans un communiqué.