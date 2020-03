Coronavirus…Malick Wade Gueye écrit aux Sénégalais depuis l’Espagne

Je vous écris d’Europe mes chers compatriotes du Sénégal.

« Au Sénégal, peu d’hommes raisonnent et tous veulent décider en parlant ». Mais Dieu nous a gratifié d’un président qui raisonne bien, agit et parle peu.

A l’intérieur de ma chambre close, dans un état confus mais avec un esprit serein, je vous adresse ces quelques lignes après avoir suivi la déclaration de son Excellence le président Macky SALL suite aux sages et utiles mesures prises face à la pandémie du Coronavirus qui secoue le monde entier.

Nous pensons à vous comme du reste vous pensez à nous. Mais nous voulons que ce fléau nous fasse réfléchir sur nos actes de tous les jours afin de rectifier les fautes de comportements chers compatriotes.

Que valent les actes insensés qui détruisent notre société ?

Comme toujours, Dieu éclaire la bonne intention des pères, et récompense l’obéissance des peuples. Nous avons bon espoir que le Sénégal avec l’ensemble des sénégalaises et sénégalais, où qu’ils puissent être, vaincrons à coup sûr ce mal avec la manière grâce à notre foi en Dieu.

N’en déplaise à ceux qui veulent que notre pays sombre pour nourrir leurs ambitions d’enrichissement avec nos ressources, ils ont tout tenté depuis l’annonce des découvertes, mais en vain.

Le seul désir de nous voir sombrer doit nous pousser au sursaut national jusqu’à la victoire finale face à tout fléau. Quand avec le patriotisme, le civisme et la Foi nous devons s’unir autour de notre cher président pour combattre efficacement un ennemi qui est là pour nous fragiliser, nous devons prendre à témoin de notre sincérité, ce Dieu unique qui daignera sûrement nous montrer la bonne voie qui mène vers la victoire en un temps record.

Pour commencer un combat national face à un ennemi dangereux, nous devons d’abord cesser le commerce d’illusions sur le marché politicien et encourager cette bonne décision du président Macky SALL avec les mesures qu’il faut. Dans de pareilles circonstances, les concertations nationales favorisent les bonnes décisions. Chassons le pessimisme béat des malhonnêtes éparpillés aux 4 coins du monde et qui, devant leurs claviers, sans espoir de revenir au pays de la Teranga, balancent des audios et vidéos pour déstabiliser notre cohésion.

Que n’a-t-on pas dit quand son Excellence le président Macky SALL déclarait qu’il n’était pas dans les dispositions de rapatrier les étudiants sénégalais de Wuhan en Chine ?

Certains étaient mêmes allés trop loin jusqu’à le traiter de tout, d’autres ont voulu organiser une quête tout en faisant croire à certains naïfs que le président SALL n’aimait pas les sénégalais.

Si le président Macky SALL n’était pas un homme réfléchi, pondéré, réceptif, bref un vrai homme d’État avec un esprit d’ouverture, il déciderait à la hâte, avec une pensée politicienne qui plongera le Sénégal dans une situation critique. Mais fort heureusement, ayant le Sénégal au cœur qui le lie d’avec la Foi à sa mission de par son serment devant Dieu et devant la Nation, il accomplit toujours avec les bonnes décisions ce que le droit permet et ce que l’intérêt du pays lui prescrit.

Il est temps de devenir juste, véridique, honnête et de bonne foi pour triompher face aux fléaux qui nous semblent être des châtiments de DIEU le Tout puissant insatisfait de nos actes de tous les jours qui tournent autour de contrevérités, de délation, de calomnies, d’injures, de dénigrements, de haine, de rancune et de rancœurs qui vont jusqu’à détruire des familles, des amitiés, des collaborations, des relations humaines qui pouvaient bien servir à la société.

De par ce qui se passe actuellement dans le monde entier et qui expose l’humanité, chaque être humain doit interroger sa conscience ; ce guide infaillible du bien et du mal qui fait l’excellence de notre nature et la loyauté de nos actions afin d’œuvrer pour le bien, le bon et le beau pour pouvoir dire un jour : « j’ai bien vécu ». J’ai dit.

GUEYE Malick Wade, DSE / APR/ Espagne.