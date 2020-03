Coronavirus : Un deuxième cas signalé à Guédiawaye

Un deuxième cas de coronavirus s’est signalé au Sénégal. Cette fois, le cas s’est signalé à Guédiawaye. Il s’agit d’un résident français habitant à Sarcelles dans la banlieue parisienne, et âgé de 80 ans. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que le ressortissant français en question, « a été consulté le 02 février 2020 à l’hôpital Roi Baudoin, où il a été pris en charge, puis transféré au service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann. Son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge ».

Selon toujours le communiqué : « A la date du 03/03/2020, correspondant au lendemain de la déclaration du premier cas confirmé de Covid-19, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale informe les populations des faits marquants ci-dessous : L’état de santé du patient de nationalité française confirmé positif, actuellement hospitalisé au Service des Maladies Infectieuses de Fann, continue de s’améliorer ».

Le communiqué donne également les nouvelles du cas du suspect « de nationalité Gambienne, venant d’Espagne et mis en quarantaine au service des Maladies Infectieuses et tropicales de Fann, a été libéré ce 02/03/2020 après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs ».

La rédaction de Xibaaru