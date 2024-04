Côte d’Ivoire : en pleine rue, le militaire jaloux tire sur sa femme…et se suicide

L’adjudant Ouattara Kokieya, militaire du 1er Bataillon de Commandos Parachutistes (BCP), en stage à la Base aérienne 2 à Bouaké a tiré deux balles sur son épouse, le mercredi 10 avril 2024, avant de se suicider avec son arme dans la Rue.

Selon les informations reçues, l’adjudant Ouattara Kokieya avait obtenu une permission pour se rendre à Abidjan afin de célébrer le Ramadan avec sa famille. Cependant, ces retrouvailles familiales ont été ensanglantées par les tourments d’une relation conjugale en déliquescence.

Des sources proches de la famille du militaire révèlent que le couple traversait une période difficile, plongeant le militaire dans un profond désarroi. Les nuits blanches et l’insomnie étaient devenues son lot quotidien, alimentées par des soupçons de tromperie de la part de son épouse avec un autre homme.

Le drame a atteint son paroxysme le jour du Ramadan. Pris d’une crise de jalousie incontrôlable, l’adjudant Kokieya a ouvert le feu sur sa femme à deux reprises, la laissant grièvement blessée dans une mare de sang. Sans un moment d’hésitation, il a retourné l’arme fumante contre lui-même, mettant fin à sa propre vie au milieu de la rue, sous les yeux horrifiés des témoins impuissants. Sa femme a survécu au drame. Mais lui n’a pas eu cette chance

Les conséquences dévastatrices de la jalousie maladive

Cette histoire poignante met en lumière les conséquences dévastatrices de la jalousie maladive et du désespoir dans les relations humaines. La violence conjugale, alimentée par des sentiments de possession et de suspicion, déchire le tissu social et laisse derrière elle des vies brisées et des familles dévastées.

Source Linfodrome