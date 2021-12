Côte d’Ivoire : Un élève envoie une arme à feu à l’école

Un élève a été pris avec une arme à feu dans la ville de Dabou ce mercredi 8 décembre 2021, selon une information la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN CI).

Le niveau de l’insécurité dans les écoles ivoiriennes est de plus en plus alarmant. En plus des violences perpétrées en cette période de fin d’année par des élèves réclamant les congés anticipés, un élève a été surpris ce jour avec en sa possession une arme à feu. Cet élève a été interpellé avec une arme à feu de type barillet mode 1917 calibre 22 et de type italien.

L’élève cache la provenance de son arme

Il s’agit d’un élève de la classe de terminale D de l’école Nayeba de Dabou, interpellé en ce jour aux environs de 10 heures dans ledit établissement. Comme constaté, l’école ivoirienne est de plus en plus exposée à l’insécurité. Selon DGPN, l’élève en question a été soumis à un interrogatoire dans le but de connaitre la source de cette arme.

Et ce dernier a affirmé que l’arme appartiendrait à son grand-père décédé. Intentionnellement, l’adolescent s’est fait piégé par ses propres propos. Car sa déclaration a été contestée par ses géniteurs qui disent que leur fils est le seul qui connaît l’origine de l’arme.

Par conséquent, l'interrogatoire de cet élève suspect se poursuit afin de savoir non seulement la provenance de l'arme, mais aussi