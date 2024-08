Coupes africaines : Inquiétudes autour de la participation d’équipes sénégalaises

À deux jours du départ de nos représentants en Coupes africaines en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone, les dirigeants de Tengueth FC et de l’ASC Jaraaf de Dakar sont dans l’expectative. Ayant saisi le Ministère de la la Jeunesse des Sports et de la Culture pour le transport international (les billets d’avion) à la charge de l’État du Sénégal, les dirigeants de deux clubs ayant déjà fait leurs réservations à l’hôtel (Côte d’Ivoire et en Sierra Leone), courent de gros risques d’abord de forfait mais aussi d’incidences financières sur les investissements déjà entamés.

Les équipes adverses demandent les plans de vol des deux équipes et à ce jour aucun dirigeant sénégalais n’est en mesure de fournir une seule information. Les Aigles de la Medina allaient subir le même sort n’eût été la Fédération Sénégalaise de Football qui a finalement payé les billets d’avion.

Correspondance particulière