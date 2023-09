Coupe du maire de Dakar : Voici les affiches des finales

Les affiches des finales de la Coupe du maire de Dakar dames et hommes sont connues. Elles opposeront samedi prochain DUC vs Jeanne d’Arc (Garçons) et ASCVD vs DUC (Filles).

Les matchs des finales opposeront L’ASC ville de Dakar (ASCVD) à Dakar université club, chez les dames. Une affiche remake de la finale de la Coupe de la Ligue remporté par ASCVD sur le score de 41 points à 34, le 16 septembre dernier. L’ASC ville de Dakar, vainqueur du championnat national cette saison, va tenter de décrocher son troisième trophée de la saison. Chez les hommes, Dakar université club et Jeanne d’Arc de Dakar joueront la finale de leur catégorie. A cet effet, la Ligue de Dakar de basketball organisera une conférence de presse d’avant match avec les entraîneurs titulaires des équipes finalistes et les capitaines, vendredi à partir de 10h à la salle de réunion de la Fédération sénégalaise de basketball. Résultat 1/2 Finales garçons USPA 57-64 JA Tableaux des finales 30 Septembre 2023 Stadium Marius Ndiaye 19h Garçons : DUC vs JA 21h Filles : ASCVD vs DUC Avec APS