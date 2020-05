Coût du test covid-19 : Les Précisions du Directeur de l’Institut Pasteur…

Le Directeur de l’Institut Pasteur est revenu sur le coût du test de covid-19 estimé à moins de 50 000 francs Cfa. Mais selon Amadou Alpha Sall, qui faisait face à la presse, l’institut n’y gagne rien.

«Le coût d’un test aujourd’hui, quand on l’estime, c’est un peu moins de 50 000 francs quand on considère les intrants la ressource humaine, le fonctionnement avec l’électricité etc. Bien évidemment ces tests sont gratuits, il n’y a pas une seule personne qui a bénéficié de ce teste et qui a eu à le payer.

C’est pris en charge grâce à une dotation initiale qui avait été faite dans le cadre du plan de lutte contre l’épidémie où l’Institut Pasteur a été doté comme les autres structures dans notre dispositif de santé. Ensuite l’Institut Pasteur à partir de ses propres ressources et des ressources qu’il a pu soulever auprès de certains bailleurs continue d’effectuer ces tests. Tout ce que nous essayons de faire, c’est de le rendre disponible. Et donc nous nous ne gagnons pas 1 franc sur ces tests-là », précise-t-il, des propos rapportés par Igfm.