Covid-19 à Koungheul : Ce premier cas qui fait cas !

Sa femme et ses enfants laissés à son domicile, 7 personnes mis en quarantaine,31 cas contacts confinés…

A Koungheul, les populations ne peuvent comprendre le fait l’ attitude des hommes de l’art .Pourquoi la famille immédiate(femme et ses rejetons) de Ndiaye Dème ne sont pas mis en quarantaine ou quatorzaine alors que certains de ses supposés contacts le sont? Paradoxe! Dans son lieu de séjour, celui qui est considéré comme le premier cas de malade du Covid-19 dans le département dengheul et,par ricochet,dans la région de Kaffrine, refuse de s’ alimenter. Il rejette les médicaments que lui servent les médecins traitants .Il nie l’ existence du virus dans son corps .Il se dit Saint et sauf: » On m’ a amené ici pour dire que je suis malade du Coronavirus.C’ est faux! Je ne ressens rien.On ameute tout le monde et sème la peur parmi les populations et ma famille.Qu’ on me laisse rentrer chez moi.Je pardonne à tous ceux qui soutiennent les médecins dans leurs bizarreries. Des gens sautent sur l’ occasion pour publier mes photos et dire du n’ importe quoi sur moi mais,je pardonne à tout le monde car je suis talibé de Serigne Touba,un disciple de Serigne Fallou Mbacké,eux,ont toujours pardonné leurs médiseurs. »

Les populations sous la hantise du Covid-19, le Maire Mayacine Camara déserte , Alioune Badara Ly en mission commando…

Dés l’ annonce du premier cas, la panique s’ empare des habitants de Koungheul. Les commentaires vont bon train. Le nom du commerçant Ndiaye Dème est sur toutes les bouches. La maison qu’ il habite au quartier Diamaguène de Koungheul est fui comme le Corona. En pareille circonstance, on attendait que le premier magistrat de la Ville vienne consoler ses mandants .Que nenni! Mayacine Camara, par ailleurs, Ministre Secrétaire d’ Etat chargé du réseau ferroviaire a préféré déserté .Nos sources renseignent qu’ il a quitté Dakar jusqu’à Kaffrine pour ,ensuite, rebrousser chemin.Informé du premier cas dans son bercail, Alioune Badara Ly, lui, a laissé tout à Dakar pour rappliquer sur Koungheul. Il est arrivé en catastrophe avec un important lot de masques et de produits sanitaires pour voler à la rescousse des populations. La reprise des cours aidant, Badou,comme on l’ appelle avec fierté , a offert 12.000 masques,20 thermoflash, une importante quantité de produits sanitaires ( gel hydro-alcoolique, eau de javel,mouchoirs,etc).