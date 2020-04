Covid-19-Alerte à Diamniadio : le maire Moulaye Gueye accusé de…

Après plusieurs contestations et interpellation des autorités sur les opérations de désengorgement en cours dans la ville de Diamniadio en cette période d’urgence sanitaire, la population vient à nouveau d’être déçue par le maigre appui municipal destiné à sa prise en charge sociale. C’est dérisoire au point même de créer l’inquiétude.

Avec un budget dépassant le cap de plus d’un milliard et demi grâce aux innombrables projets du Pole urbain, le conseil municipal n’a rien à servir à ces milliers d’habitants que 1000 paquets de sucre, quelques bouteilles d’huile et 1000 sacs de riz dont la qualité reste douteuse et enfin un lot de médicament.

Et mieux, il refuse toute communication sur les factures et les chiffres qu’exigent la presse et la population. C’est une violation de droit élémentaire. La crise ne doit pas servir de prétexte pour détourner des fonds.

L’heure est grave et la situation de Diamniadio est un peu particulière car abritant de centres d’accueil. C’est pourquoi je sollicite l’humanité du Président de la République pour une prise en charge sérieuse et large de ces milliers d’habitants sous le seuil de la pauvreté incroyable.

La société civile par ma voix a remercié et félicité les mouvements de jeunesse et la presse locale qui ont initié des actions de recouvrements financiers destinées au secours de cette population incapable même de payer un masque à cause de sa vulnérabilité notoire malgré le budget impressionnant de la commune.

Toutefois l’Etat est en train de faire une bonne gestion de la pandémie du covid19, on s’en réjouit très bien. Mais également on magnifie la sérénité et la responsabilité de la population qui, malgré la proximité des centres d’accueil d’urgence, n’a jamais cessé d’exprimé sa responsabilité, sa solidarité et sa compassion.

Mame cheikh seck

President de la Génération

des Forces Citoyennes (société civile)