Covid-19 : Aly Saleh vante les mérites de la vaccination

Covid 19: Vaccination, une prouesse mondiale inédite.

Qui dit mieux?… Par Aly Saleh

Dejà 1 demi milliard de vaccinés dans le monde, du progrés et une belle victoire des scientifiques. C’est extraordinaire comme on avance vite.

On est dans une situation historique, une performance mondiale inédite.

Quoi de meilleur et de plus beau,

Au regard de tous les dégâts causés par la crise.

C’est incroyable, on est dans une nouvelle ère de thérapie, en un temps record, on a changé de dimension et aujourd’hui il y’a très peu de maladies, ce qui est considérable.

Et ce qui est frappant, c’est le silence médiatique d’une certaine maniére. Comme si on avait du mal à reconnaitre les évolutions positives de la science.

Manquerait-t-on d’un recul historique pour reconnaitre ce qui est en train de se dérouler?

En tout, cela en a tout l’air…

Se demande-t-on comment notre monde a basculé, même si on est dans une période où les attentes sont extrêmement élevées et que l’on voit les choses à une autre échelle?

Mais n’oublions surtout pas que nous vivons une situation exceptionnelle puisque le temps s’est arrêté pour beaucoup de personnes qui, pourtant, nous étaient si chéres, tous emportées par le virus mortel.

Aujourdhui, le vaccin anti covid 19 a été trouvé dans des circonstances où le mal est tellement profond et touche plusieurs aspets de notre vie au quotidien.

N’aurait-il pas eu un tel impact sur nos vies ou n’aurait-il peut être pas été perçu de la même maniére?

Quelle que soit la solution que l’on apporte, elle n’est pas immédiatement appréciée à sa juste valeur.

C’est vrai, on a les moyens aujourdhui et cela passe sous les radars…

Et pourtant le monde a choisi de privilégier la santé au détriment de l’économie, ce qui ne pouvait pas se produire il ya 40 ans en arrière.

Certes on est dans une échelle complétement différente, mais on vit dans un brouillard où rien n’est certain.

On ne peut pas et ne doit pas non plus, ignorer la chose, c’est à dire le vaccin. Car le temps de la science, le temps des découvertes, le temps des conquêtes est une chose et le temps du devenir de l’humanité en est une autre.

Pour la route, n’oublions jamais la reconnaissance revêt une importance capitale dans la vie de tous les jours.

Vaccinons nous et continuons à respecter les mesures barrieres.

Aly Saleh journaliste/Chroniqueur