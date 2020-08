Covid-19 : Des gels de mauvaise qualité commercialisés au Sénégal

Alors que les autorités sanitaires recommandent sans cesse aux populations d’utiliser les gels hydro alcooliques afin d’endiguer la propagation de la Covid-19, certaines personnes ne se sont pas gênées de mettre sur le marché des gels de mauvaise qualité. En effet, ces produits ne répondent pas aux normes édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé, rapporte L’AS.

La grosse arnaque a été éventée par l’Ifan qui a effectué une étude sur les gels hydro-alcooliques en cette période de pandémie du coronavirus. D’après le rapport produit par l’Ifan, aucun importateur ou vendeur de gels n’a présenté son produit pour vérification au bureau sénégalais de normalisation. Selon les responsables du laboratoire de l’Ifan qui ont travaillé sur tous les échantillons vendus au Sénégal, «la plupart des gels vendus aux populations ne contiennent pas d’alcool pour tuer les virus et les bactéries».

Or, les normes définies par l’Oms sur les gels sont notamment la présence suffisante d’alcool, de glycérine et d’eau oxygénée. Malheureusement, ces normes ne sont pas respectées au Sénégal. Pour Dr Nourou Diaby qui a participé à l’étude, sur les 14 types de gels vendus au Sénégal et analysés par l’Ifan, seuls deux ont entièrement satisfait aux tests. Trois autres ont moyennement répondu aux critères.

Le reste des marques est bon pour la poubelle. Il n’est pas recommandé de les utiliser. Autrement dit, les 09 autres gels hydro-alcooliques utilisés par les Sénégalais sont de mauvaise qualité et ne tuent aucun virus, renseigne le journal. Par conséquent, la meilleure méthode est de se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon pour tuer les virus et les bactéries afin de prévenir la Covid-19.