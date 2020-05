Face à la presse, Madame Mbaye précisera que 30.000 masques ont déjà été collectés et seront distribués aux femmes de l’agglomération généralement présentes dans les marchés et autres lieux publics. « Protéger la femme, c’est protéger la famille. Notre objectif va bien au-delà de ce stock. Nous voulons que toutes les femmes disposent de ce moyen de protection pour ne pas ramener le virus à la maison. Ce programme est piloté par Madame Fatou Diané dans la région de Diourbel et le maître mot est de couper la chaîne de transmission du virus et de l’éliminer pour de bon ».