Covid-19 : le Cameroun adopte la méthode du Dr Raoult et…ça marche

Alors que certains professionnels français considèrent le traitement du Dr Raoult trop toxique et doutent de son efficacité, de nombreux pays africains, déjà habitués aux médicaments contre le paludisme, ont tranché la question en faveur du professeur marseillais. C’est le cas notamment du Cameroun, qui a adopté la bithérapie de Didier Raoult.

Si le pays a accru ses connaissances des épidémies suite au passage d’Ebola dans la région, ses capacités médicales demeurent limitées et un scénario à l’européenne, avec une multiplication de cas graves, pourrait provoquer une catastrophe. Mi-mars, alors que l’épidémie commence à se propager sur le territoire, et que les pays européens, déjà durement atteints, lancent des plans de confinement, la première vidéo du Dr Didier Raoult ventant l’efficacité de son protocole est abondamment relayée sur les réseaux sociaux camerounais, suscitant d’immenses espoirs. Dans un pays où une partie de la population a encore d’importantes difficultés d’accès aux soins, la perspective d’un traitement basé sur des médicaments accessibles, peu chers et familiers apparaît alors comme une bénédiction.

Un protocole à la chloroquine

Le 27 mars, dans une circulaire du ministère de la Santé, le conseil scientifique a proposé de généraliser le traitement à la chloroquine. Jugé « prometteur », il pourrait permettre de diminuer la charge virale et la contagiosité même si le groupe de scientifiques reconnaît une « insuffisance de données probantes ». Enfin, le conseil a souhaité l’associer, comme préconisé par Didier Raoult, à l’azithromycine pour éviter les risques de surinfections. Le 9 avril, le protocole est validé pour la prise en charge de tous les types de patients testés positifs, des cas asymptomatiques, en prévention, aux patients souffrant d’infections sévères.

« Avec l’arrivée des premiers cas, les cliniciens ont été tentés d’essayer individuellement des protocoles et il a fallu donner des consignes claires rapidement pour organiser la réponse » explique le Dr Alain Etoundi, directeur de la Lutte contre la maladie, les épidémies, et pandémies au ministère camerounais de la Santé, interviewé par France 24.

« La question de la toxicité supposée de la chloroquine a été abordée et écartée par le conseil. Pour l’instant, les résultats qui nous parviennent semblent satisfaisants, mais l’évaluation du traitement continue », précise-t-il.

Une image de « héros national »

Le Pr William Ngatchou est cardiologue à l’Hôpital général de Douala, la capitale économique du Cameroun. Lorsqu’on lui demande s’il connait le Pr Raoult, il acquiesce d’un air amusé : « Tout le monde connait le Pr Raoult au Cameroun ! Certains le considèrent même comme un héros national ». Comme grand nombre de professionnels de santé du pays, William Ngatchou considère que l’efficacité de la bithérapie associant antipaludéen et antibiotique a fait ses preuves : « Cela fait bientôt deux mois que ce protocole est utilisé pour les patients atteints du Covid-19. J’ai moi-même constaté des améliorations significatives sur des patients avec son utilisation et le débat autour des effets secondaires de la chloroquine me parait très exagéré ».

Sept semaines après la détection du premier cas sur le sol camerounais, le bilan des contaminations communiqué par le gouvernement avoisine les 2 000. L’avancée du virus semble, comme dans beaucoup de pays africains, bien plus lente qu’indiqué par les modélisations. Pour autant, Alain Etoundi l’affirme, le traitement n’est qu’un élément d’une politique sanitaire globale et il est bien trop tôt pour crier victoire : « Nous sommes dans une phase d’ascension de la maladie et le pic n’est pas encore atteint. Tout est encore possible ».