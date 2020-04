Covid-19: Le cas communautaire de Tivaouane libre de tout mouvement

C’est la psychose à Tivaouane. Le cas communautaire qui avait quitté Touba pour ralliera capitale de la Tidjania a bord d’une moto de type Jakarta est revenu après son transfèrement à Dakar pour des prélèvements et autres tests. Le Monsieur est revenu et marche paisiblement dans les rues de la ville.

Mais le hic est que les personnes mises en quarantaine dans un hôtel de la commune de Mboro sont toujours maintenues depuis le premier jour du mois de Ramadan. La restauratrice qui a pignon sur rue au carrefour de Tivaouane et les autres personnes sont dans une impasse depuis leur mise en quarantaine et font toujours l’objet de prélèvements. Comment peut-il être compréhensible que la personne indexée de cas communautaire et dont les tests sont négatifs peut circuler librement et les autres à qui elle était en contact soient toujours retenus ?

En tout état de cause, les populations de Tivaouane exigent plus de transparence dans la gestion de cette situation qui est plus que jamais floue.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn