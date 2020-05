Covid-19 : Le Dr Moussa Thior demande la levée de l’état d’urgence

Le Docteur Moussa Thior plaide pour la levée de l’Etat d’urgence avant la date du 2 juin. L’ancien coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme, dans l’émission Grand Jury, déclare que les mesures de restrictions prises par le chef de l’Etat ne se justifient pas.

«J’estime qu’on peut permettre au gens de circuler entre les régions. Dakar a la particularité de concentrer l’essentiel des structures de santé du pays. Les malades qui sont pris en charges dans les centres anticancéreux et les centres chirurgicaux ne viennent pas de Dakar. Ils viennent e Matam, de Podor, de Ziguinchor etc. Et pour venir à un rendez-vous médical, ils rencontrent des difficultés parce que les transports publics ne marchent pas. On est train de vivre un drame sous terrain causé par ces mesures. Pourquoi continuer a faire l’Etat d’urgence ? », demande Docteur Thior sur les ondes de la RFM.