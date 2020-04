Covid-19 : Junior Sambia n’est plus dans le coma

Atteint du Covid-19 et mis sous coma artificiel jeudi, le Montpelliérain Junior Sambia a été réveillé et «respire seul» désormais. Junior Sambia va mieux… Admis mardi matin dans un hôpital de Montpellier, pour une sévère gastro, le latéral droit du MHSC, testé négatif au Covid-19 dans un premier temps, a eu des difficultés respiratoires avant d’être intubé et placé en coma artificiel, jeudi. Un 2e test a permis de détecter le Sras-CoV-2. Samedi après-midi, son agent Frédéric Guerra a donné des nouvelles rassurantes de Junior Sambia, sur les ondes de RTL: «ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose». L’état de santé de Junior Sambia, âgé de seulement 23 ans, a inquiété de nombreux joueurs de Ligue 1 ainsi que le syndicat des joueurs, l’UNFP, qui n’était déjà pas favorable à une reprise rapide du championnat de France. Or les clubs ont déjà prévu de reprendre l’entraînement la semaine du 11 mai pour un redémarrage de la L1 mi-juin.