Covid-19 : Le SATSUS exige que les nominations aux postes de Directeur obéissent aux critères de compétence et performance

Le monde est marqué aujourd’hui par une pandémie sans précédent. Tous les segments de la société sont touchés. Le regard hagard et inquiet de la population se retourne vers le personnel soignant pour trouver le salut qui le protégera de cette calamité.

Le monde vit au ralenti, espérant que le travail de ce personnel soignant et de recherche apportera la solution pour permettre à l’humanité de reprendre sa marche en avant en limitant les dégâts.

Les scènes d’apocalypse et de décompte macabre font froid dans le dos. Les grandes puissances sont désarmées face à un tsunami viral qui a secoué le monde sur ses fondamentaux.

Dans tous ces pays le système sanitaire n’a tenu, non pas par un plateau qui ferait rêver dans nos pays, mais par le seul fait de son personnel soignant courageux, soudé et imbu du sens élevé du sacrifice.

L’Afrique est jusqu’ici relativement épargnée de tous les scénarios catastrophes qui lui étaient destinés. Touchons du bois et redoublons de vigilance.

Dés l’annonce du premier cas de covid 19 le 02 mars 2020 sur notre territoire, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (SATSUS) qui s’est engagé dans une lutte avec le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale (CUSS/JS) a trouvé juste de sursoir le mot d’ordre de grève générale de soixante douze heures (09,10 et 11 mars 2020) et faire front à ce coronavirus dévastateur. Depuis lors, de vaillants techniciens supérieurs, infirmiers, sages femmes, aides soignants, ambulanciers bref un personnel incontournable et indispensable, le plus à risque s’active jours et nuits sur le terrain pour exécuter la riposte appropriée à cette pandémie sans tambour ni trompette malgré la sous motivation.

Cependant force est de constater qu’une frange du système sanitaire, pour parler de la riposte au COVID-19, ne cite qu’une catégorie socio- professionnelle.

Ce mépris de classe anachronique d’un autre âge est affligeant. Il témoigne d’un complexe d’un corps qui se voit dépasser par les nouvelles avancées dans le domaine de la gestion et le management de la santé publique.

C’est bien d’allouer une motivation financière contextuelle aux agents de santé mais la seule motivation qui veille pour un technicien supérieur de santé demeure la régularisation légitime de sa situation administrative par un reclassement définitif dans son nouveau corps d’accueil.

Par ailleurs nous saluons la politique de création par l’Etat du Sénégal d’agences régionales de SANTE qui répond à un simple constat : La prise en charge sanitaire n’est pas que médicale, ce qui rend caduque le terme de région médicale.

En effet, l’OMS définit la santé dans sa constitution de 1946 comme étant « un état complet de bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Et l’UNICF de renchérir en donnant une autre définition « la santé n’est pas l’absence de maladie, c’est un sentiment plus profond que le bien être, elle ne dépend pas seulement des services de santé, mais du travail, du revenu, de l’éducation, de la culture, des droits et libertés ».

Dès lors, affirmer de manière péremptoire et hasardeuse que « la gestion des Agences Régionales de la Santé et de l’action sociale ne peuvent être et doivent être dirigées que par des médecins » relève d’un manque de discernement notoire.

Le système sanitaire tient par le fait d’un ensemble homogène médical, paramédical, technique et administratif dont certains regardent les autres de haut avec mépris sans aucune considération. Cette façon de vouloir réduire les autres au simple rang de spectateurs d’un scénario dont ils sont l’un des acteurs principaux est révolue.

Le personnel paramédical s’est formé dans les plus grandes écoles de ce pays et à travers le monde pour disposer des compétences de standards internationaux avec des masters, des doctorats et des Ph. D pour être à la hauteur de la gestion de la santé.

Il faut que les choses soient très claires, ce système sanitaire n’est pas l’apanage d’une seule catégorie socio professionnelle, il nous appartient à tous.

Les nominations au poste de Directeur des EPS doivent strictement obéir aux critères de compétence et performance et ne sauraient être réservées dans une large majorité pour une seule catégorie socio- professionnelle.

Il ne servira à rien de pérorer, ou par la menace dans le cadre de cette nouvelle réforme pour espérer occuper tous les postes stratégiques alors que des compétences existent aussi ailleurs.

Cette réforme est une avancée majeure pour le Sénégal, et toutes les compétences devront être mobilisées pour sa réussite. Il vaut mieux l’accompagner que de s’enfermer dans un paternalisme archaïque et d’une idéologie bornée.

Le Secrétaire Général