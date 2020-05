Covid-19 : Les décisions prises par le Comité d’Urgence de la FSF pour la poursuite des compétitions…

Le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), s’est réuni ce mercredi 13 mai 2020 à son siège, sous la présidence de Me Augustin Senghor, Président de la FSF pour trouver les dispositions à prendre pour la suite des compétitions fédérales de la saison 2019-2020 dans le contexte de la pandémie du COVID-19. A l’issu de cette rencontre, ledit comité à pris les décisions suivantes :

1) Différer la reprise des championnats de Ligue 1, Ligue 2, Nationale 1, Nationale 2 et du

Football féminin (Divisions 1 et 2) au mois de novembre 2020, selon la formule de Play-off et de Play-down ainsi qu’il suit :

Pour le Play-off des Ligues 1 et 2 : Les sept (7) équipes classées premières à l’issue de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ce Play-off, il sera établi un classement entre ces sept équipes pour désigner le champion de la Ligue 1 et celui de la Ligue 2.

Pour le Play-down des Ligues 1 et 2: Les sept (7) équipes classées dernières à l’issue de la phase aller vont disputer ce Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles, en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces sept équipes.

Pour le Play-off de la Nationales 1 : Les six (6) équipes classées premières de chaque poule à l’issue de la 8ème journée de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors des huit (8) journées de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre les six équipes de chaque poule. L’équipe classée première de la Poule A et celle classée première de la Poule B jouent une finale pour déterminer l’équipe Championne de la National 1.

Pour le Play-down de la Nationales 1: Les six (6) équipes classées dernières de chaque poule à l’issue de la 8ème journée de la phase aller vont disputer le Play down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors des huit (8) journées de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre les six équipes de chaque poule pour déterminer celles qui seront reléguées en division inférieure.

Pour le Play-off de la Nationales 2: Les quatre (4) équipes classées premières de chaque poule à l’issue de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces quatre équipes pour déterminer le champion de la Nationale 2.

Pour le Play-down de la Nationales 2:Les quatre (4) équipes classées dernières de chaque poule à l’issue de la phase aller vont disputer le Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles, en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces équipes.

Pour le Play-off de la Division 1 du football féminin :Les trois (3) équipes classées premières de chaque poule à l’issue de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer dans leur poule, entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre les trois (3) équipes dans chaque poule. Les équipes classées première de chaque poule jouent une finale pour déterminer l’équipe Championne de la Division 1.

Pour le Play–down de la Division 1 du football féminin:

– Au niveau de la Poule A : Les trois (3) équipes classées dernières de cette poule à l’issue de la phase aller vont disputer le Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces trois équipes. – Au niveau de la Poule B : Les deux (2) équipes classées dernières de cette poule à l’issue de la phase aller vont disputer le Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces deux équipes.

Pour le Play-off de la Division 2 du football féminin :

Au niveau de la Poule A : Les trois (3) équipes classées premières de cette poule à l’issue de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer dans leur poule, entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre les trois équipes de cette poule. – Au niveau de la Poule B : Les deux (2) équipes classées premières de cette poule à l’issue de la phase aller sont éligibles au Play-off. Celles-ci vont se rencontrer

dans leur poule, entre elles, en une seule fois, et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre les équipes de cette poule. L’équipe classée première de la Poule A et celle classée première de la Poule B, jouent une finale pour déterminer l’équipe Championne de la Division 2.

Pour le Play-down de la Division 2 du football féminin:

– Au niveau de la Poule A : Les deux (2) équipes classées dernières de cette poule à l’issue de la phase aller vont disputer le Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller de ce championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces deux équipes. – Au niveau de la Poule B : Les deux (2) équipes classées dernières de cette à l’issue de la phase aller vont disputer le Play-down. Celles-ci vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux acquis en poule lors de la phase aller du championnat. A l’issue de ces rencontres, il sera établi un classement entre ces deux équipes.

2) Terminer les championnats régionaux à partir du 1er novembre 2020 sous forme de Play

off ou matchs à éliminatoires directs pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en Nationale 2 qui devrait s’achever au plus tard le 31 décembre 2020;

3) Reporter toutes les compétitions des petites catégories et de Beach soccer jusqu’à la

saison 2020/2021;

4) Maintenir les relations contractuelles entre clubs-joueurs et entre clubs-encadreurs

jusqu’à la fin de la 2ème partie de la saison 2019/2020, conformément à la lettre circulaire n°1714 du 07 avril 2020 de la FIFA relative aux questions réglementaires et de stabilité contractuelle, tout en invitant les parties prenantes à tenir compte du contexte d’inactivité professionnelle afin de trouver des accords dynamiques de rémunérations forfaitaires jusqu’à la reprise officielles des compétitions.

5) Approuver la mise en place d’un plan relance post COVID-19 du football sénégalais

(incluant l’achèvement de la saison 2019/2020 et l’organisation de la saison 2020/2021) et d’un budget prévisionnel destiné à alimenter le fonds spécial créé à cet effet. Ce fonds spécial sera alimenté par les contrebutions attendues de l’Etat, de la FIFA, de la CAF, de partenaires éventuels et de celles propres de la FSF et de ses démembrements;

6) Allouer par anticipation sur fonds propres de la FSF aux clubs professionnels et amateurs

en activité et certains groupements associés impactés, une subvention pour faire face aux conséquences du COVID-19, en attendant la mobilisation des appuis de l’Etat, de la FIFA et de la CAF. Lesdites subventions sont reparties ainsi qu’il suit :

7) Débuter le payement des honoraires des arbitres pour la saison 2019/2020 des

championnats amateurs et professionnels à partir de la semaine prochaine ;

8) Mettre en place un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures

préventives spécifiques édictées par la commission médicale de la FSF sur les lieux d’entrainements et de compétitions.

9) Designer les deux (2) clubs classés premiers du championnat de Ligue 1 de cette saison

pour représenter le Sénégal dans les prochaines compétitions interclubs africains (Ligue des Champions et Coupe de la Confédération) de la CAF.

10) Adapter les règlements des différents championnats en application des décisions

indiquées ci-dessus.

Les services financiers de la FSF prendront les mesures idoines pour le paiement, dans les meilleurs délais, des subventions adoptées par le Comité d’Urgence. Dans ce cadre, il est demandé aux clubs qui n’ont pas encore communiqué leurs références bancaires de se rapprocher desdits services financiers pour le faire afin de leur permettre d’exécuter les virements.

Toutefois, la FSF tient à préciser que l’octroi des subventions et appuis est lié à l’engagement des clubs à participer et terminer les différentes compétitions nationales en cours.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 32 et suivants des Règlements Généraux que la non-poursuite des compétitions entraînera une mise en inactivité d’office du club concerné avec comme corollaires la rétrogradation et la libération des joueurs qui auront le droit de signer dans le club de leur choix.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), la Ligue de Football Amateur (LFA), les Ligues Régionales de football et le Secrétariat Général de la FSF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre des décisions prises sous la supervision et le contrôle du Comité Exécutif de la FSF.