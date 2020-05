Covid-19 : Les Retraités de l’Administration forestière appuient le ministère de l’Environnement

Lutte contre la_COVID-19, ARAFS en soutien au Ministre de l’Environnement et du Développement Durable

L’Association des Retraités de l’Administration forestière du Sénégal ( ARAFS), dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, vient appuyer le service qu’ils ont aidés à mettre en place. Le Cdt Oumar DAFF président de l’ARAFS, entourés d’anciens directeurs des Eaux et Forêts, a remis au Ministère de l’Environnement et du Développement durable, un millier de masques, des centaines de tubes hydro-alcooliques, des lave-mains, des thermoflash, des mouchoirs, entre autres produits.

La cérémonie a eu lieu à la Direction des Eaux et Forêts. C’est le Directeur, le Colonel Baydi Bâ, qui a reçu le don au nom du Ministre.

« Ces équipements et produits reçus de l’ARAFS seront mis à la disposition des agents de terrains souvent confrontés au risque de contamination dans le cadre de leurs missions de contrôle des personnes et des produits forestiers qu’elles détiennent » dira le Colonel BA.