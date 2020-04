Covid-19 : L’Etat interdit tout licenciement dans le Privé

Dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19 au Sénégal, plusieurs travailleurs risque d’être mis en chômage technique. Et pour ne pas y arriver à ce stade, le gouvernement, à travers le programme de résilience économique et sociale a pris des mesures pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois.

Le ministre du travail Samba SY qui s’exprimait ce vendredi après le point du ministère de la santé est revenu sur les contours de l’ordonnance n°1 2020 qui vise à préserver les emplois et l’activité économique

«En substance, l’ordonnance comporte les mesures ci-après : interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d’habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur ; obligation pour l’employeur afin d’éviter le chômage technique de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l’anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels et le travail à temps partiel ; garantie d’une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieur de son salaire moyen net des trois derniers mois d’activités, en contrepartie, des mesures d’accompagnement de l’Etat au profit de l’employeur ; obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l’employeur pour d’éventuels travaux ponctuels», a détaillé le ministre du travail Samba Sy.