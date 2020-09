Ibrahima NGOM : « Covid-19, inondations…Le Sénégal indigent ou émergent ?

Covid-19, mal-vivre, spoliation foncière inondations…Le Sénégal indigent ou émergent ?

Les fortes précipitations de ce week-end ont occasionné de nombreux dégâts à travers le pays.La presque totalité des capitales régionales du pays est touchée.Les eaux de pluie ont fini d’imposer leur suprématie au niveau de plusieurs localités comme Dakar, Thiès, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Louga, Kolda pour ne citer que les plus catastrophées.

Au niveau de certains lieux, les inondations ont même fait des morts comme en banlieue dakaroise (Pikine Guinaw- Rail, Dakar) et Diaobé ( Kolda). A Cambérène, les populations en furie, ont mis en sac la permanence locale de l’APR des Parcelles Assainies » Maison des Parcellois », sise à l’Unité 7. Non loin de là, c’est -à-dire, à l’Unité 6 des PA, les populations cohabitent avec les eaux.Certains chefs de famille y ont même passé la nuit debout.

A l’intérieur du Sénégal, beaucoup d’ autres localités ont vu leurs routes et autres pistes impraticables . A Rufisque, Ribot- Escale (Koungheul) et Linguère par exemple, les populations restent prisonnières des eaux.Tant elles souffrent le martyre .C’est dans ce contexte lourd de danger que le Président de la République s’envole pour Niamey(Niger) , laissant le peuple dans la mélasse, entre covid et inondations.

Aujourd’hui, l’on a bien raison de dire qu’il ( le peuple) est comme pris entre le marteau de la Covid-19 et l’enclume des inondations. Que dire des sommes colossales englouties dans la lutte contre ce fléau et qui, finalement,ne servent à rien par ce que détournées par des bandits à col blanc? Et avec la dilapidation outrancière du foncier et le mal-vivre des populations, l’on a bien raison de parler de Sénégal indigent en lieu et place d’un Sénégal émergent qu’on nous écorche les oreilles. Qui trompe-t-on ?

Ibrahima NGOM Damel